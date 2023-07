WEER. Vanochtend kans op bewolkt weer in Wervik

Vijf voertuigen van gemeente Wervicq-Sud uit voorzorg veilig geparkeerd aan stadhuis Wervik

Op de afgesloten parking van het stadhuis in de Ooievaarstraat in Wervik staan dit weekend vier voertuigen van de buurgemeente Wervicq-Sud en ook een auto van de ‘Police Municipale’. De afgelopen dagen zijn er naar aanleiding van de dood van de 17-jarige Nahel in Frankrijk over de grens in vooral Halluin en Comines zware onlusten geweest.