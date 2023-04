WEER. Vanochtend bewolking in Wervik

Familie Thermote bouwt nieuwe carwash: “Drie maanden lang het hele land rondgere­den op zoek naar het beste van het beste”

Een begrip verdwijnt. De bekende carwash naast de Supra Bazar in Gullegem wordt afgebroken. Maar wie er nu en dan passeert, heeft ongetwijfeld al gemerkt dat op het perceel daarachter een gloednieuwe wasstraat wordt gebouwd. “We gaan onze klanten extra in de watten leggen”, klinkt het bij de familie Thermote. “Kortere wachttijden, comfortabel in en uit, een overdekte stofzuighal, noem maar op. De mensen komen graag en dat willen we zo houden. Want ooit was het anders.”