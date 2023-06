WEER. Kans op zware neerslag en bewolking vanochtend in Wervik

Kleuter­school in Wervik sluit onmiddel­lijk wegens scheurende muren: “Voorlopig geen oplossing voor alle kinderen”

“Veiligheid primeert.” Dat is dan ook de reden dat de kleuterschool in de Grauwe Zusterstraat in Wervik met onmiddellijke ingang werd gesloten. De voorbije dagen kwamen er namelijk steeds meer scheuren in het schoolgebouw. De ouders kregen daarover donderdagavond een brief. De 214 peuters en kleuters kunnen voorlopig in geen andere vestiging terecht. In de stadszaal Oosthove vlakbij worden er vrijdag wel 61 kinderen opgevangen.