WEER. Kans op helder weer vanochtend in Wervik

Sint-Amandsba­sis­school Zuid in wijk De Lange Munte in vier jaar tijd vernieuwd, blikvanger is vergroende speel­plaats

“We waren één van de scholen met de oudste gebouwen, zonder mee te zijn met onze tijd, maar we maakten een enorme inhaalbeweging”, zegt een gelukkige directeur Jan Luts. Na vier jaar werken zit de Sint-Amandsbasisschool Zuid, afdeling Wielewaal, in een nieuw jasje. Kostprijs: 2 miljoen euro, waarvan 70 procent via het Vlaams agentschap voor infrastructuur in het onderwijs.