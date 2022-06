Weekend van het Volkscafé op vier locaties met optredens, pijprokerswedstrijd en authentieke ‘Flesscheschieting’

WERVIKZaterdag en zondag vindt de zesde editie van het tweejaarlijks Weekend van het Volkscafé in de Westhoek en Frans-Vlaanderen plaats. In Wervik en Kruiseke doen er vier kroegen mee.

Op het heraangelegd terras van retroherberg In den Grooten Moriaen naast het Nationaal Tabaksmuseum in de Koestraat is er zaterdag vanaf 16 uur een pijprokerswedstrijd. Het is de bedoeling om met drie gram tabak zo lang mogelijk te roken. Kandidaten schrijven vooraf in bij uitbater Sebastien Bonnier. Zondag vanaf 16 uur treedt het duo Jocris er met hun accordeon op. Het koppel uit Staden speelt een brede waaier van leuke melodieën en trad tijdens de Muzikale Zondagen in augustus 2016 al eens op het terras van In den Grooten Moriaen op.

Bij de broers Gregory en Timothy Volcke in bistro Kapittel in de Ooievaarstraat is er zaterdagavond vanaf negen uur een optreden van de vijfkoppige coverband Les Mobylettes. In café Sultan bij Tuur Leroy is er zaterdagavond om acht uur een optreden van de Gitsy Streetband. De muzikanten zijn afkomstig uit het Houtland.

Achteraan café Het Visputje in de Oude Ieperweg in Kruiseke is het mogelijk om zondag vanaf 10 uur een authentieke ‘Flesscheschieting’ bij te wonen. Cafébaas Manolito Deleu serveert zaterdag en zondag doorlopend een Plank van ‘t Visputje met

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.