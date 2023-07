VW Polo maandagnacht in de Dokter Dumontstraat gestolen, teruggevonden in de stationsbuurt

In de Dokter Dumontstraat in Wervik werd maandagnacht een Volkswagen Polo gestolen. Er zijn vermoedens van twee jonge verdachten. De auto is van het bouwjaar 2000. “Weliswaar oud maar ik had hem onlangs in de garage helemaal in orde laten zetten”, zucht Laurence Sarrazin.