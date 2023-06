VTI verliest met leerkracht Dirk Depoorter de bezieler van de Italiëreis, zaterdag ook afscheid van het lachende gezicht aan de balie

Groeninge­park opent feestelijk: bezoek nieuwe groene long en geniet van gratis frietjes en live muziek

Het Groeningepark is af. Voor wie het nu hoort donderen in Keulen: het gaat over een nieuwe groene long in de Groeningelaan, tussen de Veemarkt en het beeld Maagd van Vlaanderen. Waar je vroeger een parking op asfalt had. Er is op woensdag 21 juni een feestelijke opening, ’s avonds.