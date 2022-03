Vrijwilligers Minder Mobiele Centrale vragen hogere kilometervergoeding en meer respect voor hun werk

Nadine Flament is volgende maand tien jaar vrijwilliger-chauffeur. Er zijn momenteel vijf collega’s: Johan Garrein, Cyriel Ravaut (beiden uit Wervik), Luc Hendrickx (Kruiseke), Luc Feys en Roland Hanssens (beiden uit Geluwe). “Vroeger waren we met acht à tien chauffeurs”, zegt Nadine. “Wat we doen is best intensief. We staan elke dag paraat, zelfs in het weekend. We voeren de mensen naar de kapper, de kinesist, de winkel en het woonzorgcentrum of het ziekenhuis. Soms liggen die ziekenhuizen in Leuven of Antwerpen en moeten we ter plaatse één à twee uren wachten. Sinds april vorig jaar zijn er ook ritten bij naar het vaccinatiecentrum in Menen.”