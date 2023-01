Vrijetijdspunt in het gewezen vredegerecht

Kortrijk Van vuurwerk en Silent Disco over megafuif tot dansen tot de middag in nachtkroeg: Kortrijk zet 2023 feestelijk in

Het duurde tot een eind voorbij middernacht, maar – vooral jongeren – duiken nu toch het stadscentrum van Kortrijk in, om 2023 feestelijk in te zetten. De nacht verloopt rustig, er was rond 2 uur (nog) geen sprake van een overrompeling.

1 januari