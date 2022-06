Vrijdag vijftiende editie Zesheuveltjesloop

voetbal Voorstel van reeksinde­ling provinci­aal voetbal in West-Vlaanderen is bekend

Het voorstel van de reeksindeling voor het provinciaal voetbal in West-Vlaanderen is bekend. De clubs hebben tijd tot en met zondag 12 juni om eventuele opmerkingen vai E-Kickoff of per mail aan Voetbal Vlaanderen te melden. Op woensdag 12 juni worden de reeksindelingen in de kantoren in Strombeek-Bever dan definitief gemaakt.

7 juni