Vrijdag of zaterdag op pantoffels naar bistro De Savatte voor gratis aperitief, uitbaters zijn bovendien jarig

Rouwregis­ter en vlaggen halfstok voor overleden ex-burgemees­ter Gilbert Bossuyt (75)

In het stadhuis van Menen is een rouwregister geopend voor Gilbert Bossuyt (75). Ook de vlaggen aan de openbare gebouwen in de stad hangen halfstok. De ex-burgemeester van Menen overleed maandagavond na euthanasie. Hij kampte al jaren met longkanker en ging de afgelopen weken snel achteruit.