Vrijdag Halloweengezinstocht bij Futura

WervikMet start en aankomst op de speelplaats van de school Futura in de Hellestraat in Wervik is er komende vrijdag een Halloweengezinstocht ‘Het verboden pad’. Er wordt verzameld om 16 uur, om dan een kwartier later te vertrekken. De afstand is drie kilometer.