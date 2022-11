Vredestraat afgewerkt tegen de kerstvakantie, Ooststraat tegen halfweg februari

WervikNaast de wegen- en rioleringswerken op de Steenakker in Wervik vinden momenteel ook dergelijke werken plaats in de Vredestraat en aansluitend de Ooststraat. Beide straten krijgen een gescheiden riolering voor de opvang van regenwater en vuilwater van de huishouding. De Vredestraat wordt een woonerf en éénrichtingsverkeer. Momenteel zijn de medewerkers van de nv Cnockaert Construct een week in bouwverlof.

Het stuk tussen de apotheker en de Ommegangstraat is afgewerkt, met uitzondering van in de volksmond De Vijfwegen, namelijk het kruispunt Vredestraat, Ooststraat, Ommegangstraat, Rekestraat. Het verkeer tussen de apotheker en het kruispunt is plaatselijk in twee richtingen terug toegelaten.

“In het stuk tussen de apotheker en de Hellestraat zitten de hoofdrioleringen in de grond en zijn alle woningen aangesloten op de rioleringen”, zegt burgemeester Youro Casier (Vooruit). “De voetpaden zijn uitgebroken en wordt de onderfundering voorzien, gevolgd door de aanleg van de voetpaden en de afwerking van de wegenis. Voorlopig ligt er steenslag. Het einde van deze werken is voorzien tegen de kerstvakantie.”

De laatste fase is de Ooststraat tot de ingang van de nieuwe verkaveling Catteeu in de Eendrachtstraat. In de Ooststraat is een bronbemaling bezig en zijn de rioleringswerken al goed gevorderd. De private aansluitingen op deze rioleringen zijn uitgevoerd. Het einde van deze rioleringswerken is voorzien tegen de kerstvakantie. Nadien volgt. Het eind is voorzien halfweg februari.

“Dez werken zijn natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden”, zegt de burgemeester. “Laten we dus vooral duimen voor een zachte winter.”

Normaliter was het einde voorzien tegen eind oktober. “We hebben de planning moeten aanpassen”, zegt Youro Casier. “Op het kruispunt De Vijfwegen moest een waterleiding worden verlegd en zorgde dat voor vertraging. Het was ook wachten op de levering van materialen en namen we de beslissing om het tweede deel van de Vredestraat pas na het bouwverlof in augustus open te leggen.”

“De bewoners willen we ook begrip vragen voor deze wegenwerken. Dit brengt nu eenmaal overlast met zich mee. We doen ons uiterste best, samen met alle betrokken aannemers om die overlast te beperken.”

