Voorwaardelijke celstraf en boete voor twintiger voor slaan en spuwen naar agenten in Wervik

Op 9 januari 2021 liep bij de noodcentrale een telefonische oproep vanuit de woning in Wervik binnen. Aan de andere kant vande lijn hoorde de operator niets. Voorzichtigheidshalve stuurde die toch een politiepatrouille naar het adres om even na te gaan of alles daar in orde was. Kylian V. opende de deur en vertelde de agenten dat zijn vriendin er niet was. Hij weigerde hen de toegang. De agenten slaagden er toch in de woning te betreden en stelden vast dat de vriendin toch in de badkamer aanwezig was. Ze zat er opgesloten. V. verzette zich tegen de agenten, probeerde bijten en te stampen, spuwde en riep hen toe “dat hij coronapositief was.” “Ik heb enkel mezelf beschermd”, verdedigde de jongeman zichzelf op de rechtbank. “Ik ben in de combi gezet als een vuilniszak, zonder schoenen. Ik spuwde niet maar ademde gewoon hard uit.”