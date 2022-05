Vooruit en CD&V vormen nieuwe wisselmeerderheid: “Waarom breuk met Stadslijst? Wij hangen vuile was niet uit”

WERVIKDe kogel is door de kerk. Met Vooruit en CD&V is er na de gemeenteraad van dinsdag toch een nieuwe meerderheid in Wervik. De Stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project verhuist naar de oppositiebanken, terwijl CD&V met Bercy Slegers, Tom Durnez en Yves Obin drie nieuwe schepenen levert. Wij spraken met de grote verliezer van het verhaal Bert Verhaeghe, met burgemeester Youro Casier (Vooruit) over hoe het nu verder moet en met CD&V, die ineens mee aan de knoppen zit.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 behaalde het kartel Stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project zeven zetels. Lijsttrekker Bert Verhaeghe zag zijn aantal voorkeurstemmen verdubbelen naar 1.849. Volgens een bestuursakkoord zou hij vanaf januari burgemeester Youro Casier (Vooruit) opvolgen. Maar hij ziet die kans aan zich voorbijgaan. “Ik keek ernaar uit om als jonge burgemeester onze stad verder vorm en kleur te geven”, zegt Bert (40). “Om de pen vast te houden van de vernieuwing, van een beter, mooier en veiliger Wervik en Geluwe. De droom om vanaf januari burgemeester te worden, spat nu uiteen en dit komt hard aan.”

Quote We voelen wel dat dit politiek manoeuvre niet gewaar­deerd wordt. De vele honderden steunbetui­gin­gen bewijzen dit. We zoeken nu even de rust op binnen ons gezin en bij onze echte vrienden Bert Verhaeghe, Stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project

De afgezette schepen vindt steun, niet alleen bij zijn dichte omgeving, maar ook bij inwoners van Wervik. “We voelen wel dat dit politiek manoeuvre niet gewaardeerd wordt. De vele honderden steunbetuigingen bewijzen dit. We zoeken nu even de rust op binnen ons gezin en bij onze echte vrienden. We blijven ons, vanuit een andere rol, inzetten voor de inwoners zodat de mooie projecten waarmee we bezig waren ook verder gerealiseerd worden. Het leven is gelukkig meer dan politiek”, relativeert hij.

Bert Verhaeghe blijft wel strijdvaardig en richt de blik alvast op de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2024. “Dan kunnen we een nieuwe start nemen met onze stad en met onze stadslijst. Ons team is sterker en hechter dan ooit. In 2024 ben ik dan ook opnieuw kandidaat-burgemeester.”

Volledig scherm Bert Verhaeghe wordt in januari geen burgemeester. Hij is ontgoocheld, maar kijkt strijdvaardig uit naar de volgende verkiezingen in 2024. © Maxime Petit

Tijdens de gemeenteraad woensdagavond liet Johan Deneut (Vooruit) horen dat de Stadslijst de nieuwe turnhal in Geluwe probeerde tegen te houden. Bert Verhaeghe ontkent dat formeel.

De leden van Open Vld-Groen-Positief Project verwijten burgemeester Youro Casier dat hij zijn positie heeft veilig gesteld door hun partij aan de kant te schuiven. Hij blijft nu op post tot het einde van de legislatuur. “De postjes zijn voor mij maar bijzaak”, verzekert hij. “Ik ben begonnen als partijmilitant en ben dat nog altijd. Voor mij primeert de inhoud.”

Volledig scherm Burgemeester Youro Casier. © Maxime Petit

“Bij de Stadslijst moet men zelf eens in de spiegel gaan kijken. Voor de postjes moet ik het als burgemeester trouwens niet doen. Als ik alle uren meereken, dan verdien ik vijf euro per uur, want men verwacht van een burgemeester dat hij zeven dagen op zeven en 24 op 24 uur bereikbaar is. Ook dus ’s nachts tijdens voorbeeld een brand of een andere calamiteit. Ik doe het niet voor centen. Mocht ik een job met dezelfde verantwoordelijkheden uitoefenen in de privésector zou ik meer verdienen.”

Burgemeester Youro Casier behaalde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 2.467 voorkeurstemmen. Hij wordt in 2024 voor de derde keer op rij lijsttrekker en moet het dus opnemen tegen Bert Verhaeghe.

“Projecten op maat”

Eerder liet Stadslijst weten geen wrok te koesteren ten opzichte van CD&V, voor wie de coalitiebreuk mooie kansen biedt. De partij verhuist van de oppositiebanken naar de meerderheid. Maar hoe willen zij hun stempel drukken op Wervik? “We willen projecten op maat van onze stad en deelgemeente Geluwe”, zegt de nieuwe eerste schepen Bercy Slegers. “We moeten niet proberen Mechelen of Kortrijk te zijn. Fietsstraten zijn goed, maar vooral als ze geconcentreerd zijn rond de schoolomgevingen. Nu is het concept toch een beetje zeer breed toegepast.”

Ook de parkeerproblemen in Wervik houden de partij bezig. “Onze inwoners vragen naar meer en toegankelijker parkeerplaatsen, ook voor mindervaliden. Ik denk dat we de zone 30 en blauwe zone toch eens goed moeten evalueren.”

Volledig scherm Bercy Slegers wordt de nieuwe schepen © Maxime Petit

En dan is er nog het dossier van het zwembad dat gesloopt wordt, ondanks protest van inwoners. “Dat was een zware dobber voor iedereen”, erkent Bercy Slegers. “Maar nu er een keuze gemaakt is, moet er maximaal geïnvesteerd worden in het weefsel van onze stad. Voor CD&V is dat weefsel: het verenigingsleven, cultuur, jeugd, gezinnen, senioren en sport en de lokale handel.”

Quote Ons engagement zal zeer groot zijn. We zijn steeds positief kritisch geweest. De waarheid gebiedt ons te zeggen dat we blijven ijveren voor een beleid “binnen de grenzen van het mogelijke Bercy Slegers ( CD&V), Nieuwe schepen

CD&V wil naar eigen zeggen de sputterende motor in Wervik mee helpen oplossen. “Ons engagement zal zeer groot zijn. We zijn steeds positief kritisch geweest. De waarheid gebiedt ons te zeggen dat we blijven ijveren voor een beleid “binnen de grenzen van het mogelijke.”

Dan is er nog Lien Deblaere (Vooruit). Zij zou vanaf januari opgevolgd worden als voorzitter van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik door Bart Pynket (Stadslijst). Die laatste noemde haar dinsdagavond tijdens een verhitte discussie op de gemeenteraad de aanstookster van de discussies tussen hun beide partijen.

Volledig scherm Schepen en partijvoorzitter Lien Deblaere. © Maxime Petit

“Wat Pynket beweert, klopt niet”, benadrukt ze. “De wissel kwam op verschillende vergaderingen van ons partijbestuur aan bod. Tot het bestuur behoren een 25-tal leden. Bij ons is het niet één man die alles zegt. De persoonlijke aanval op de gemeenteraad had ik trouwens verwacht. Maar zelf wil ik geen energie steken in scheldpartijen.”

Wat de inwoners natuurlijk willen weten is waarom het kwam tot een breuk. Het ontslag van directeur Maxime Christiaen bij sociale huisvestingsmaatschappij De Leie met administratieve zetel in Wervik was de eerste twistappel, maar er is duidelijk meer gebeurd. “Het is niet de bedoeling de vuile was uit te hangen en tot in detail te gaan”, zegt Deblaere daarover. “Er zijn ook zaken die we moeilijk op straat kunnen gooien.” Nog dit: gewezen schepen Hendrik Ingelbeen wordt als gevolg van de breuk aan de raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij De Leie voorgesteld als de nieuwe voorzitter.

LEES OOK: