Vooruit dumpt Stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project en kiest voor CD&V: “Pijnlijk, maar op politiek vlak is dit juiste keuze”

WERVIKEen politieke bom in Wervik: Vooruit breekt met de Stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project. De partij van burgemeester Youro Casier vormt een nieuwe meerderheid met de CD&V. Volgens een bestuursakkoord zou eerste schepen Bert Verhaeghe (Open Vld) vanaf januari voor nog een periode van twee jaar burgemeester worden, maar daar komt dus niks van in huis.

Dat er grote spanningen waren in het schepencollege was al maandenlang duidelijk. Vooruit nam het de Stadslijst Open Vld-Groen-Positief bijzonder kwalijk dat in september vorig jaar directeur Maxime Christiaen van de sociale huisvestingsmaatschappij De Leie zijn ontslag kreeg, na liefst 31 jaar dienst.

Bercy Slegers diende toen als fractieleider van CD&V een motie van wantrouwen in tegen voorzitter Steve Dejan (Stadslijst Open Vld-Groen-Positief) van De Leie. “In november werd daarover tijdens de gemeenteraad gestemd en bleek al dat niet iedereen van hen nog achter Dejan stond”, zegt Slegers. “We hebben overlegd met onze achterban voor we beslisten om in de nieuwe coalitie te stappen.”

Volledig scherm het nieuw schepencollege in Wervik: zittend vlnr schepen Bercy Slegers, burgemeester Youro Casier, schepenen Lien Deblaere en Geert Bossuyt. Rechtstaand Yves Obin (links) en Tom Durnez © DBEW

Privatisering

Geruchten deden de ronde dat de stadslijst ook de intentie had om de woonzorgcentra Het Pardoen (Wervik) en Ter Beke (Geluwe) te privatiseren om er extra inkomsten uit te halen. Vooruit wilde echter absoluut niks weten van die privatisering, want het zou sowieso gevolgen hebben voor de bewoners, die nog meer zouden moeten betalen. Op korte of lange termijn zouden er ook medewerkers ontslagen worden in dat geval. “We zaten op dit vlak niet op dezelfde golflengte”, zegt partijvoorzitter Lien Deblaere (Vooruit).

Bercy Slegers, Tom Durnez en Yves Obin worden tot eind 2024 de nieuwe schepenen voor CD&V. Burgemeester Youro Casier blijft op post. Net zoals de schepenen Geert Bossuyt en Lien Deblaere. Het nieuws werd bekendgemaakt in de trouwzaal van het stadhuis. Op dat moment was de gedumpte eerste schepen Bert Verhaeghe officieel nog niet op de hoogte. “Op menselijk vlak is dit pijnlijk, maar op politiek vlak is dit de juiste keuze”, aldus burgemeester Youro Casier, die schepen Verhaeghe telefonisch op de hoogte bracht van het nieuws.

Volledig scherm Het schepencollege na de voorstelling van het nieuw bestuursakkoord na de verkiezingen van oktober 2018, zittend vlnr eerste schepen Bert Verhaeghe, burgemeester Youro Casier en schepen Geert Bossuyt. Rechtstaand, vlnr.: schepenen Bart Pynket, Ann Degroote en Sonny Ghesquière. © Foto Luc Vanthuyne

Vooruit - toen nog sp.a- en de Stadslijst Open Vld-Groen-Positief vormden al sinds de verkiezingen van oktober 2018 een nieuwe meerderheid. Maar een coalitie tussen de socialisten en CD&V zoals nu, is niet nieuw voor de Tabaksstad. De twee partijen vormden vanaf 2000 jarenlang de meerderheid. Maar het liep toen niet van een leien dakje. “We moeten toegeven dat de relatie toen wat vertroebeld was, maar ondertussen zijn we een aantal jaren ouder”, geeft de burgemeester aan.

Vierde gemeente

Wervik is in onze provincie de vierde gemeente waar het tot een politieke breuk komt, sinds het nieuwe gemeentedecreet het makkelijker heeft gemaakt om van meerderheid te wisselen. Eerder kwam het ook tot een machtswissel in september vorig jaar in Langemark-Poelkapelle. N-VA, Tope8920 en Vooruit besloten er om samen te werken, waardoor de CD&V van burgemeester Lieven Vanbelleghem buiten spel werd gezet. In Blankenberge werd ook al burgemeester Daphne Dumery (N-VA) aan de kant geschoven. De Open VLD vormde een nieuwe coalitie met de partij Vooruit, waardoor N-VA en coalitiepartner CD&V in de oppositie belanden. In De Panne werd gepoogd om burgemeester Bram Degrieck (het Plan B) aan de kant te schuiven, maar zijn opvolgster stapte een week later uit de politiek.

