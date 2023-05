Voor derde jaar op rij een zomerplein, nadien start de afbraak van het zwembad Ter Leie

Bissschop komt maandag naar startdag Meimaand Mariamaand

In de basiliek van Dadizele zal de Meimaand Mariamaand alvast weer veel volk en groepen lokken. Maandag is er de plechtige opening met om 7 uur al een.bedevaartseucharistieviering voor de medewerkers en sympathisanten van AZ Groeninge Kortrijk. Nadien is er om het uur een mis. Om 16 uur is bisschop Lode Aerts de voorganger.