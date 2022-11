Voor 13.000 euro aan prijzen te winnen bij 83 handelaars tijdens 10de eindejaarsactie

WervikDe eindejaarsactie in Wervik is toe aan de tiende editie. De prijzenpot bedraagt 13.000 euro. De 83 deelnemers staan vermeld in een magazine dat aan huis wordt verdeeld. De cover is getekend door cartoonist en ereburger André Nollet. Nieuw is een kleurwedstrijd voor kinderen.

“We kunnen voor de eindejaarsactie net als vorig jaar op dezelfde financiële en logistieke steun van de stad rekenen. We wilden dit jaar wel eens een nieuwe cover en vinden die alvast heel geslaagd. De eerste reacties zijn super. Heel mooi gedaan van ontwerper André Nollet”, zegt voorzitter Stefan Nollet van het organiserende Unizo Wervik-Geluwe.

Wervik Kadobonnen

“De 54 deelnemers uit Wervik en 29 uit Geluwe staan op de Facebookpagina van de eindejaarsactie en er loopt in december een radiospot bij Jess FM om zoveel mogelijk mensen buiten groot-Wervik op de hoogte te brengen. Voor de rest is de actie grotendeels dezelfde als anders. Een ruime prijzenpot onder de vorm van Wervik Kadobonnen te gebruiken bij alle deelnemende handelaars. Iedere handelaar heeft zeker een winnaar met het eindcijfer. Verder zijn er drie weektrekkingen op maandagavond in december en de hoofdtrekking op maandag 9 januari. Er is telkens voor Wervik en Geluwe een hoofdprijs van 1.000 en 500 euro in Wervik Kadobonnen.”

Kleurwedstrijd

“Nieuw is de kleurwedstrijd. De creativiteit van André kon niet op en daarom hebben we achteraan in het magazine nog een zwart-wittekening geplaatst die gekleurd kan worden. Kinderen tot 12 jaar kunnen hiermee aan de slag, maar zorg dat de tekening binnen is tegen vrijdag 6 januari bij Demyfruit in Geluwe of dierenspeciaalzaak Pauwelyn in Wervik.”

Volledig scherm Ereburger cartoonist André Nollet tekende de cover van het eindejaarsmagazine © Maxime Petit

De jubileumeditie van de eindejaarsactie wordt gekoppeld aan iets extra, want er wordt weer een jaarkalender verdeeld waarbij iedere maand een aantal handelaars in de kijker wordt gezet. Karel Waignien uit Geluwe zorgde voor de fotoshoot. Meteen duikt de ondernemersorganisatie met dit initiatief naar het verleden, want in 2005 werd ook een jaarkalender verdeeld.

Volledig scherm Unizo Wervik-Geluwe brengt een jaarkalender uit. Juwelier Filip Simoens tijdens de fotoshoot. © Maxime Petit

