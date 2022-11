Vlam slaat in de pan in keuken woning in Wervik, schade beperkt

Kortrijk IN BEELD. Nu al kerstsfeer in Frites À l’Heure: “Er hangen 20.000 lichtjes, ook op Kerstmis en Nieuwjaar open”

Wie niet kan wachten tot het Kerstmis is, kan nu al een adembenemende kerstsfeer opsnuiven in frietjesbistro Frites À l’Heure in de Onze-Lieve-Vrouwestraat in Kortrijk. “De energiecrisis mag de kerstbeleving niet in de weg staan. De lichtslingers kosten ons 15 euro per dag extra. We hebben het er voor over”, zeggen zaakvoerders Bram Wylin (30) en Gregory Six (34).

