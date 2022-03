Vlaams Belang voert actie tegen de komst van gebedsruimte voor moslims, maar ....tweede actie uit solidariteit en steun voor de vzw Al Madina

WERVIK Schilder­club in De Kim is een primeur voor Wervik: “Op die manier kunnen we leren van elkaar”

Komende maandagavond start er in het lokaal dienstencentrum De Kim in de Sint-Jorisstraat in Wervik een schilderclub. “Eén keer per maand komen we op een maandagavond samen”, zegt initiatiefnemer Vincent Carlier (64). “Deelname is gratis. Het is al jaren dat ik wil starten met een schilderclub. Er is daar behoefte aan en op die manier kunnen we leren van elkaar.”

12 maart