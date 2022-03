Vlaams Belang voert actie tegen de komst van gebedsruimte voor moslims, maar... op zelfde moment ook solidariteitsactie voor vzw Al Madina

“We geloven in vrije meningsuiting, maar we geloven nog meer in solidariteit en openheid. We merken de laatste tijd dat er steeds meer op een negatieve wijze wordt gekeken naar mensen met een andere origine of een verschillende religie. We vinden niet dat dit thuishoort in Wervik. Daarom willen we onze solidariteit delen met de oprichters van vzw Al Madina en andere ambitieuze mensen die racisme en discriminatie ervaren. Deze actie gaat door na overeenkomst met de leden van de vzw.”