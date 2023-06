Vijftig jaar Boerenkermis De Mote-Molenmeersen, het nog enige wijkfeest: “We zijn allemaal vrienden en daarom duurt het zo lang”

LEVENSVER­HAAL. Kurt (62) van laatste volkscafé op Grote Markt in Kortrijk overleden na strijd tegen kanker

Een bekend horecafiguur is niet meer. Kurt Deleu (62) van gewezen volkscafé Saaz op de Grote Markt in Kortrijk is na een moedige strijd tegen kanker rustig ingeslapen. Hij was eerder onder meer ook uitbater van de cafetaria van het Jeugdcentrum in Waregem. “Hij was een grote dierenvriend. Zijn kaketoe was een attractie in het café.”