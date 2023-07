Vijf voertuigen van gemeente Wervicq-Sud uit voorzorg veilig geparkeerd aan stadhuis Wervik

Eind augustus eerste editie van de Clasico de los Gigantes, nu exclusieve koerstrui bestellen: “Met een jaarlijkse, begeleide wielerrit herinnerin­gen verder levendig houden”

Eind augustus vindt de allereerste editie van de ‘Clasico de los gigantes’ voor wielertoeristen plaats. Ex-prof Patrick Deneut is één van de trekkers van dit initiatief. Hij woont in Altea, nabij Alicante in Spanje. Patrick is er zaakvoerder van een fietsbelevingszaak. Zijn echtgenote Kathy had destijds een kapsalon in de Geluwesesteenweg.