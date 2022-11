Vier voorstellingen van Werviksche Revue

Ieper Iepers WK-evenement begint voorzich­tig: “We starten met een halve zaal”

Ondanks veel onheilsberichten over WK-dorpen die de handdoek in de ring gooien, zal in Ieper wel degelijk naar het wereldkampioenschap voetbal kunnen worden gekeken in zaal Fenix. “We nemen echter geen risico en beginnen met een kleinere capaciteit. Na de eerste wedstrijd zien we wel.”

17 november