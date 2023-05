Vier flats en twaalf garages op het einde van de Magdalenastraat

‘Beursgoe­roe’ (57) verbraste miljoenen van investeer­ders terwijl hij zelf met Porsche rondreed: Kortrijk­zaan krijgt vier jaar cel

Een 57-jarige Kortrijkzaan moest zich voor de rechter verantwoorden nadat hij zich zonder vergunning had voorgedaan als een ware beursgoeroe. Investeerders geloofden in zijn vlotte praatjes en lieten hun spaargeld in zijn handen om te ‘daytraden’ op de beurs. Terwijl de man zelf een luxeleven leidde met onder meer een Porsche en een huis in Spanje, liep het beursavontuur echter faliekant af. Ruim anderhalf miljoen euro van zijn illegale vermogenswinst werd verbeurd verklaard. En alles begon met enkele kleine succesjes met geld van zijn vader.