Valentijnsdegustatie in Chicolat, ook wijnen proeven

Kortrijk Politie blijft alert na dreiging tegen minister Van Quickenbor­ne: weer Nederlan­der opgepakt in Kortrijk met jerrycan in zijn wagen

De politie heeft donderdag om 9.45 uur een Nederlander gearresteerd op de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk. In zijn wagen troffen agenten onder meer een jerrycan aan. De man had geen geldige uitleg om in Kortrijk te zijn. Volgens de politie gaat het om een druggerelateerde interventie en is er geen link met de bedreigingen tegen minister van justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

9 februari