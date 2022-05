Uitslaande brand in loods met stro: “We konden onze tractoren nog net buitenrijden”

GeluweIn de Schendekouterstraat in Geluwe bij Wervik is dinsdagnamiddag omstreeks 16.30 uur brand uitgebroken in een vrijstaande loods van een boerderij. Even werd ook gevreesd voor asbest, maar dat bleek niet het geval. De loods is volledig verloren. “Ineens kwam een Poolse seizoensarbeider naar me toegelopen en riep ‘fire, fire!’”, vertelt de landbouwer.