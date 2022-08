Twintigtal lege flessen vodka aangetroffen

WERVIK Gewezen politie­agent en brandweer­man André Desbonnets (75) is overleden

In het AZ Delta campus Rumbeke is André Desbonnets (75) gestorven. Hij was de echtgenoot van Josiane Stragier en vader van twee kinderen An en Dieter. André was destijds stadsarbeider en nadien ruim 25 jaar politieagent. Eind maart 2006 ging hij op pensioen. André was ook ruim veertig jaar vrijwillig brandweerman en woonde in de Duivenstraat.

