Twintiger stapt amper enkele uren na nachtje stappen toch in auto: 2 maanden rijverbod en alcoholslot

Op 17 oktober 2021 naderde G.H. in Wervik een politiecontrole. Een agent maande hem aan te stoppen maar de twintiger reed gewoon verder. Hij kon toch tot stilstand worden gebracht en bleek met 2 promille alcohol achter het stuur te zitten. En dat nadat hij nochtans eerder al een veroordeling voor autorijden met 2,37 promille had opgelopen. “Er was een reunie van de jeugdbeweging geweest”, legde zijn advocaat uit. “Hij zorgde voor een BOB om thuis te geraken maar stapte even later op vraag van een vriend toch opnieuw in de auto, niet beseffende dat hij nog altijd teveel alcohol op had.” H. moet een boete van 1.600 euro betalen en zal moeten opnieuw slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven vooraleer hij na zijn rijverbod opnieuw achter het stuur zal mogen kruipen.