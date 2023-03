Tweede editie Roze Klaverblad: “Samen aankomen, niet samen starten”

Een klaverbladloop is een groepsloop, en dus geen wedstrijd, waarbij men samen aankomt in de plaats van samen te starten. Deelnemers selecteren een afstand naar keuze (5, 10, 16 of 21 kilometer) en snelheid naar keuze (8.5, 10 of 11.5 kilometer per uur). De totale afstand is 21 km, een halve marathon.