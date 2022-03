Twee wagens belanden in gracht na botsing op kruispunt N58 in Wervik

Kortrijk PORTRET. Wie is Uma Vandemaele (26) uit Kortrijk, kandidaat van ‘De Mol 2022’?

De tien kandidaten, die vanaf zondag 20 maart in het populaire Play4-programma ‘De Mol’ schitteren, zijn bekend. Uma Vandemaele (26) is een van hen. Ze wordt in Kortrijk steevast omschreven als ‘een wandelende zon met wie het altijd plezant is. Het is meteen 10 graden warmer, als ze ergens binnenkomt’.

17:25