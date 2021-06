Twee vrachtwagens botsen frontaal: weg naar op- en afritten A19 in Wervik versperd

WERVIK Stemmen voor nieuwe naam Vrouwencen­trum

10 juni Het Vrouwencentrum in de Duivenstraat in Wervik bestaat 30 jaar. Naar aanleiding van dit jubileum is men op zoek naar een nieuwe naam. Er kwamen verschillende leuke ideeën binnen, maar uiteindelijk zijn er zestien namen weerhouden en kan iedereen tot zondag 13 juni stemmen op zijn of haar favoriete inzending.