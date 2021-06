Twee vrachtwagens botsen frontaal: weg naar op- en afritten A19 in Wervik urenlang versperd

Het ongeval deed zich voor tussen de op- en afrit en de Menenstraat. Twee vrachtwagens die in de tegenovergestelde richting reden, botsten tegen elkaar. Na de botsing kwamen beide gevaartes deels in de gracht terecht. Beide chauffeurs raakten lichtgewond en werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Beiden konden maandagvoormiddag het ziekenhuis alweer verlaten. De takelwerken namen verschillende uren in beslag. Daardoor was het op- en afrittencomplex in Wervik de hele voormiddag volledig afgesloten voor het verkeer. Dat zorgde voor heel wat verkeersellende in de omgeving.