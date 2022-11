Twee nieuwe initiatieven in ‘t Meulenhuys

Wervik/Ieper Mountainbi­k­e­club De Raketten verhuist naar sportcen­trum Virovios: “Door de vrijdag­markt nieuwe start­plaats”

Traditioneel op de Wapenstilstand 11 november is er de toertocht van mountainbikeclub De Raketten. De grote wijziging dit keer is de verhuis van start en aankomst naar sportcentrum Virovios in de Virovioslaan. “Op vrijdag is er door de heraanleg van de Steenakker nu tijdelijk markt op het stadsdomein Oosthove en is dus de parking bezet”, zegt ondervoorzitter en penningmeester Stefan Nollet.

8 november