Twee inbraken in bestelwagens in Wervik, ook poging in Dikkebus

Pas toen Gunther Fouquart uit de Gosserieslaan in Wervik woensdagmorgen op zijn werkplek arriveerde, merkte hij dat er was ingebroken in zijn bestelwagen. “Ik opende de deur en zag direct dat er een hoop materiaal verdwenen was. Vijsmachines, slijpschijven, boormachines, vooral elektrisch materiaal eigenlijk, en accu’s”, zegt de man die las- en montagewerken uitvoert en instaat voor onderhoud van machineparken. “De waarde van de buit ken ik nog niet. En ik weet ook zeker dat ik mijn materiaal nooit meer terugzie.”

Vooruit kijken

Gaatje geboord

De Wervikaan is niet de enige die in de nacht van dinsdag op woensdag bestolen werd. Ook Siske Deleu is in dat geval. Bij hem sloegen de dieven toe om 3.20 uur, op Stroomkemolen in Geluwe. En ramenwasser Stefaan Meeus uit Wervik kreeg ook een onaangename verrassing. “Toen ik langs de Dikkebusseweg in Dikkebus na een bezoek aan de bakker weer in mijn bestelwagen wilde stappen, zag ik dat er een gaatje was geboord onder het slot van mijn achterdeur. Snel keek ik binnenin, maar er bleek niks verdwenen. Wel sneu natuurlijk, mijn bestelwagen is nieuw, ik heb ‘m nog maar twee weken.”