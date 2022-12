Twaalfjarige Luka wint het vierde BK knikkeren: “In vergelijking met vorig jaar heel veel nieuwe gezichten”

WervikDe twaalfjarige Luka Masson won zondag voor eigen volk in de stadszaal Oosthove in Wervik de vierde editie van het BK knikkeren. Vanessa Dewitte werd tweede, tuinaannemer Cedric Tandt legde beslag op de derde plaats. Het ging tijdens Nostalagie om een organisatie van knikkerclub Les Boules D’Or en uitbater Antony Verschaeve van café ’t Lusterke in de Molenstraat.

Nostalagie was toe aan de tweede editie. In vergelijking met vorig jaar vond het een maand later plaats. “Volgend jaar keren we wellicht terug naar de maand november”, zegt Antony Verschaeve. “Het was onze bedoeling om Nostalagie te organiseren op zaterdag 12 en zondag 13 november maar het probleem was toen dat we maar vanaf zaterdagmorgen over de zaal zouden kunnen beschikken. Omdat op 11 november met Wapenstilstand de jaarlijkse toertocht van mountainbikeclub De Raketten plaatsvindt.”

Volledig scherm het podium van het BK knikkeren © RV foto Els Bailleur

“Omdat er op vrijdag markt is op Oosthove verhuisden ze naar de sportcampus Virovios en hadden we dus eigenlijk toch Nostalagie kunnen organiseren. Voor de standhouders is de opkomst minder dan vorig jaar. Het knikkeren en eten is bijna een even groot succes.”

Voor het knikkeren waren er een veertigtal deelnemers. “In vergelijking met vorig jaar zijn er heel veel nieuwe gezichten”, zegt de cafébaas. “Waaronder een groep van Chiro Jow.”

Volledig scherm cafébaas Antony Verschaeve toonde op de knikkerbaan hoe het moest © Maxime Petit

Buiten zorgde Michael Dewulf van MD-care in de Speiestraat voor een heel mooi kidsdorp. Binnen stonden kunstschilder Vincent Carlier en amateurfotograaf Dany Vantomme naast elkaar met een grote stand. Onder de zowat tien standhouders is Linda Hostyn van feestidee ’t Snoeperke in de Kasteelstraat een nieuwe gezicht. “In juli ben ik in bijberoep begonnen met de verkoop van schepsnoep op de markten”, vertelt Linda. “Op vrijdag sta ik in Wervik, daags nadien in Menen en normaliter komt er in maart of april nog een derde markt bij.”

Volledig scherm Linda Hostyn verkoopt sedert juli schepsnoep © DBEW

“Het lukt op de markt, ik begin mijn cliënteel op te bouwen. De stad zorgde voor een mooie bestelling voor tijdens de zomerkermis en diverse verenigingen deden een bestelling voor Sinterklaas, wat ik enorm apprecieer. Vrijdagavond stond ik op de kerstmarkt in buurthuis De Kier. Komend weekend wordt druk. Vrijdag sta ik op een kerstmarkt in het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Moorsele, zaterdag in Gullegem op de kerstmarkt bij mijn zus Nelly van café ’t Pleintje. Er zijn daar voor de eerste sfeervolle kerstmarkt al 55 deelnemers en zondag ben ik op de kerstmarkt op het Wijndomein Ravenstein in Kruiseke.”

Linda baat bij haar thuis een strijkatelier uit en begon enkele jaren geleden met de verkoop van snoeptaarten.

Volledig scherm net zoals vorig jaar was kunstschilder Vincent Carlier van de partij © Maxime Petit

Volledig scherm amateurfotograaf Danny Vantomme stond voor de eerste keer op Nostalagie © Maxime Petit

Volledig scherm Tijdens Radio 't Lusterke zorgden de Vinylbroos voor de muziek, links Dimitri Depoutre, rechts Stefaan De Meerschman © Maxime Petit

Volledig scherm Els Bailleur van Sfeer by Els probeerde zoveel mogelijk standhouders vast te leggen © Maxime Petit

Volledig scherm aan het BK knikkeren nam een delegatie van Chiro Jow deel © Maxime Petit

Volledig scherm Nostalgie in Oosthove Wervik met het BK knikkeren en een tiental standhouders © Maxime Petit

