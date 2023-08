Triamant wordt na faillissement een spooksite met nog maar paar bewoners: “Zolang er water en elektriciteit is, blijf ik”

Welkom op Kamping Kitsch Club, het blootste feest van het jaar: van 'in bed met Hot Marijke’ tot BK dildower­pen

Jezelf zijn en gek doen, dat is Kamping Kitsch Club in Kortrijk. Een ferm vleugje erotiek mag alleszins niet ontbreken op het marginaalste verkleedfestival van de Benelux, met 25.500 bezoekers. Zo zagen we er een wel heel hete carwash en was het aanschuiven om in bed te duiken met Hot Marijke, onze bekendste sekswerker. Zelfs Koen Crucke was er, om mee te doen aan het BK dildowerpen.