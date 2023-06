Treinverkeer twee perioden gestoord door de hoge temperaturen

Ligt de Grote Markt van Kortrijk plots in Franstalig België? “Dit is absoluut uit den boze”

Een verkeersbord op de hoek van de Grote Markt en Graanmarkt in Kortrijk, om voetgangers duidelijk te maken waar ze door werken nog mogen lopen, doet wenkbrauwen fronsen. De boodschap is in het Frans opgesteld en niet in het Nederlands. Jong N-VA 1302 reageerde met een – ludieke – actie. “De taalwetgeving moet gerespecteerd worden.”