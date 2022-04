Tot paaszondag mini-blokkot in de bibliotheek

WERVIK Stad zoekt buddy’s voor vluchtelin­gen uit Oekraïne

Donderdag 31 maart om 19 uur is er in GC Forum in de Speiestraat een infoavond voor wie interesse heeft om buddy te zijn voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Een buddy is een vrijwilliger die gezinnen of nieuwkomers opvangt en ondersteunt waar nodig.

31 maart