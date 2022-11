Toneelbende ’t Project brengt na vier jaar weer een revue: “Er is veel gebeurd, de politici hebben hun best gedaan”

WervikToneelbende ’t Project brengt in GC Forum vier voorstellingen van de Werviksche Revue. Het is ondertussen al vier jaar geleden van de vorige editie. Volgende week donderdag vindt de première plaats. Politiek is er met onder meer een bestuurswissel heel veel gebeurd. Ideaal alvast voor de invulling van de revue. Al gaat het over veel meer dan de fratsen van het lokaal bestuur…

De Werviksche Revue is traditioneel een conference met leerkracht Sven Masschelein en Timothy Volcke, samen met zijn broer Gregory uitbater van brasserie-zaal Kapittel in de Ooievaarstraat. De eerste editie dateert ondertussen al van december 2005. “Vorig jaar hadden we geen voorstelling en besloten toen om dit jaar een revue te spelen”, zegt voorzitter Klaas Vandersyppe die dit keer niet op de planken staat. “Ik laat het eens een jaar aan mij voorbijgaan.”

Lien Deblaere speelde vorige keren altijd mee in de revue maar nu ze schepen werd niet meer wegens niet verenigbaar. “Ook Sherly Vereecke doet nu niet mee omwille van haar restaurant Up t’ Gemak in Geluwe”, zegt Timothy Volcke. “Terug van weggeweest is Henk Hauspie. Samen met Sven Masschelein is hij trouwens de stichter van ’t Project. Beiden kwamen toen van De Kruiseikse Toneelvrienden. Ik kwam maar een paar maanden later bij ’t Project.”

Volledig scherm De Werviksche Revue is traditioneel een conference met leerkracht Sven Masschelein (links) en Timothy Volcke, © Maxime Petit

Nieuwkomers zijn jong talent Caithlin Volcke, de dochter van Timothy, en Wannes Dedeurwaerder, de zoon van gemeenteraadslid Nele Leroy die ook weer meespeelt. Voor een groot deel gaat het over de plaatselijke politiek. “Er is veel gebeurd, de politici hebben hun best gedaan”, lacht ‘Timo’.

“Politiek is wel de rode draad in de voorstelling maar het gaat niet volledig daarover. Zo hebben we het bijvoorbeeld ook over de Facebookgroep ‘Ge zit nen echte wervikoan oi je nog wit…’ We brengen wat er verkeerd liep in Wervik en hoe de mensen op Facebook daarover kunnen klagen en zagen maar dat is niet altijd nodig.”

Corona domineerde lang ons leven. “We gaan het heel bewust niet hebben over de pandemie”, zegt Timothy. In augustus begon men te brainstormen over de inhoud. “Ik had al een en ander genoteerd”, vertelt Timothy. “De krantenartikels waren uiteraard een grote hulp. Plus wat ik hoorde aan de toog. Dat is het voordeel van een café uit te baten.” (lacht)

“Met onze bende van zo’n dertien acteurs en actrices gingen we aan het brainstormen over de invulling. Ik gooide af en toe een visseltje, iedereen gaf een input en we vulden aan.” De affiche geeft alvast aan dat onder meer ook de sluiting van zwembad Ter Leie aan bod komt. “Met de affiche maakten we redelijk duidelijk waarover we het gaan hebben”, zegt Klaas. “Wie niet van Wervik is, zal zich gerust ook vermaken”, vult Timo aan. “Elke sketch kleden we in. De sluiting van het zwembad en dat Bert Verhaeghe in januari niet de nieuwe burgemeester wordt, weten ze wellicht overal rond. En voor alle duidelijkheid: we kraken de mensen niet af.”

Volledig scherm Youro Casier zou vier jaar burgemeester en zijn en in januari volgend jaar worden opgevolgd Bert Verhaeghe. Door een bestuurswissel draaide het heel anders uit © Luc Vanthuyne

Het decor is vooral de verdienste van Tim Leplae en Stefaan De Meerschman. Stefaan speelt trouwens ook weer mee. De repetities gaan komende maandag verder in GC Forum. “Op dinsdag en donderdag repeteren we hier boven in ’t Kapittel”, zegt Timothy.

Er zijn dit keer vier voorstellingen. De première is op donderdagavond. “Wat we vroeger ook nog deden”, vertelt Timo. “Daags nadien op vrijdagavond is de zaal bezet. Hadden we geweten dat het nieuw GC Gilwe zou klaar zijn, dan ging het wel tof geweest zijn om daar een voorstelling te brengen. De kaartenverkoop loopt alvast goed en het verlangen bij ons is groot.”

Volledig scherm De voorstellingen gaan door in GC Forum in de Speiestraat © Maxime Petit

De vorige revue dateert ondertussen al van vier jaar geleden. Zo lang gaan de Projectielen niet wachten om terug een revue te spelen. “Volgend jaar brengen we een gewone voorstelling en na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 een nieuwe revue”, zegt de voorzitter. “We kunnen dan lachen met de resultaten”, schatert Timothy.

De voorstellingen duren twee keer zowat 50 minuten en gaan door op donderdag 8, zaterdag 10, vrijdag 16 en zaterdag 17 december telkens om 20 uur. Er is een pauze. Tickets in voorverkoop kosten 10 euro en aan de ingang 12 uur. Voorverkoop in brasserie Kapittel.

Volledig scherm de affiche van de Werviksche Revue © RV

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.