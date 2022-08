Tiener (18) blijft in cel na overval op Raynaldo (85) tijdens Werviks kermisweekend

Rond 23 uur keerde voormalig bouwaannemer en uitbater van tennisclub Olympos Raynaldo met zijn fiets terug nadat hij in café ’t Kapittel tijdens het kermisweekend in Wervik nog iets had gedronken. Plots werd hij van zijn fiets geduwd en beroofd door een jongeman. Ook zijn vriendin was er bij maar zij speelde maar een minieme rol. Enkel dankzij de tussenkomst van passanten kon de jongeman verjaagd worden. Korte tijd later kon hij samen met zijn vriendin opgepakt worden. De buit, een tasje en de fiets, kon teruggevonden worden. De vriendin werd vrijgelaten maar de onderzoeksrechter besliste de jongeman aan te houden. De raadkamer verlengde die aanhouding vrijdag met een maand. “Het is geen excuus maar blijkbaar was hij dronken toen hij de diefstal pleegde”, aldus advocaat Klaas Vandorpe.