Tabaksstoet start toch niet op de Steenakker

Vanaf maandag riolerings­wer­ken in deel van de drukke Ko­menstraat, toegang parking Aldi wordt verlegd

In een deel van de drukke Komenstraat worden vanaf komende maandag tussen de parking Lege Kruisse en tot net voor het kruispunt met de Ten Brielenlaan rioleringswerken uitgevoerd. De uitvoering zal gebeuren in twee fasen, verdeeld over een periode van vijf weken. De werken moesten af zijn tegen zondag 25 juni want dan komt in de Komenstraat het BK wielrennen voor vrouwen en mannen elite voorbij. De werken gaan alvast een serieuze impact hebben op het verkeer.