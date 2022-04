Tabaksmuseum opent nieuwe tentoonstelling: Berookt zet werk van 30 kunstenaars in de kijker

De laatste decennia veranderde er heel wat in de maatschappij en in het bijzonder in de wereld van de tabak. Van het heldhaftige en coole imago van tabakswaren tot het algemeen rookverbod in cafés en restaurants. Er werd een hele weg afgelegd. Met het drieledige project ‘Als de Rook om je Hoofd is Verdwenen’ staat het Nationaal Tabakmuseum hier bij stil. “Met het team van het museum gingen we brainstormen wat we de komende jaren gingen doen”, zegt Steven Masil, coördinator Museum, Toerisme en Erfgoed. “Er is veel veranderd in de tabaksindustrie. Van de opgang naar de teloorgang van de Wervikse tabak. Het ging van veel tabaksplanters naar nog enkele overtuigden. We hadden ook heel veel kleine fabrikanten.”

Interviews

“Er is ook de folklore rond de tabak. Zoals de verdwenen Oogstfeesten en de nog enige pijprokersgilde in Geluwe. In de verbinding tussen het nieuw en oud deel komen een twaalftal interviews over de laatste zeventig jaar. Zoals met Ann Ramon die tabaksteler met hart en ziel was. Of gewezen fabrikant Guido Arnaert en Bernard Delvoye die het heeft over de folklore en één van de drijvende krachten van de Oogstfeesten was.”

Volledig scherm Een van de interviews is met gewezen tabaksteler Ann Ramon. © Maxime Petit

“Die interviews dienen trouwens als voorbereiding voor de herinvulling van het museum”, zegt schepen van Toerisme Geert Bossuyt (Vooruit). “Met de interviews gaan we ook al aan de slag in de nieuwe tentoonstelling.”

De aanzet om uit te komen bij de curatoren vond blijkbaar plaats op straat. “Charlot Winne is een dichte buur en op een bepaalde dag sprak ik haar aan over ons idee”, aldus Steven Masil. “Ze zag het wel zitten, maar wilde het samen met Tom doen.”

Link met rook

“We zijn gaan kijken naar bevriende kunstenaars en hadden direct heel wat namen”, vertelt Charlot. “We willen aantonen dat rook meer is dan de tabaksoogst. De tentoonstelling gaat veel ruimer dan dat. De tentoonstelling gaat door in de tweede zaal en deels ook vooraan.”

Volledig scherm In deze gang bevinden zich de interviews. We bemerken vlnr schepen Geert Bossuyt, curatoren kunstenaars Tom Van Ryckeghem en Tom Van Ryckeghem, achter hen Kris Deronne (Deskundige Toerisme) en Steven Masil © Maxime Petit

“Alle werken hebben een bepaalde link met rook, maar dan in een grote artistieke visie”, vult Tom aan. “Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een masker of in de link met erotiek. Enkele artiesten gingen ook aan de slag met het thema en maakten nieuw werk.”

Kunstenaars Charlot Winne en Tom Van Ryckeghem groeiden op in Menen en wonen nu in Wervik. Charlot in de Ooievaarstraat, Tom in de Molenstraat. Beiden exposeren ook mee. Berookt is dus het eerste van een drieluik. Vanaf juli is er op vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen het kunstparcours Rook in Wervik-Geluwe. Dat loopt tot 18 september. Als afsluiter is er dan vanaf 7 oktober een maand lang Gerookt, een cartoonwandeling met werk van ereburger André Nollet die opgroeide in Wervik en al lang in Gent woont.

Op maandag is het museum gesloten. Van dinsdag tot en met vrijdag is het open van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Tijdens het weekend en op feestdagen van 14 tot 18 uur.

Volledig scherm Kunstenaars Charlot Winne en Tom Van Ryckeghem groeiden op in Menen en wonen nu in Wervik. © Maxime Petit