Wervik/MenenDe Tabaksfietsroute met start en aankomst aan het Nationaal Tabaksmuseum in Wervik verdwijnt maar er komt een alternatief. “De dienst Toerisme en het Tabaksmuseum willen de Tabaksfietsroute evenwel niet verloren laten gaan omdat ze een belangrijke schakel is in de ontdekking en beleving van de stad en omgeving”, aldus schepen van Toerisme Geert Bossuyt (Vooruit).

De bewegwijzering wordt tegen uiterlijk maart weggehaald en worden nieuwe fietsroutes gelanceerd. De Tabaksfietsroute bestaat sedert begin de jaren negentig. De afstand bedraagt 45 kilometer en gaat tot in Zonnebeke. De fietsers komen voorbij het provinciedomein De Palingbeek, domeinbos Den Doel en de Ieperse OCMW-bossen. Het was destijds een initiatief van het provinciebedrijf Westtoer. Ondanks uitdrukkelijk protest bij Westtoer van burgemeester Youro Casier, de bevoegde schepen en de Dienst Toerisme verdwijnt de Tabaksfietsroute dus.

“Niet enkel die route trouwens maar alle provinciale routes worden herbekeken en fundamenteel herwerkt, geschrapt of vervangen”, zegt Geert Bossuyt. “De komende jaren werkt Westtoer aan een verbetering en sanering van haar fiets- en wandelproducten. Het aanbod van bestaande thematische fietsroutes wordt in aantal herleid. Het gros van deze routes dateert uit de jaren 1990-2000 waardoor ze inmiddels wat gedateerd zijn.”

“In het geval van de Tabaksfietsroute is het aantal tabakstelers in de loop der jaren sterk teruggelopen waardoor er op de route nauwelijks nog tabak te bespeuren valt. Het aanbod van fietsvriendelijke wegen is in tussentijd ook flink geëvolueerd. Westtoer wil bovendien tot een betere spreiding van de fietsroutes over de provincie komen.”

“De thematische fietsroutes worden voortaan op het fietsknooppuntennetwerk gelegd en op de fietsnetwerkkaarten als suggestieroutes gemarkeerd. Aan de bestaande fietsnetwerkkaarten zelf verandert verder niets waardoor ze bruikbaar blijven. Losse kaarten van de thematische routes verdwijnen uit het aanbod. Op die manier wordt het onderhoud van de signalisatie en het drukwerk sterk vereenvoudigd. Wat kostenbesparend is.”

Tijdens de gemeenteraad diende Meinert Vanneste (CD&V) een mondelinge vraag in over de Tabaksfietsroute. Veel van zijn collega’s waren onwetend over het verdwijnen. “Ik las het in de brochure ‘Westhoek, de Grote Goesting”, zegt Meinert. “Het gaat om een fietsroute die toch wel ons Tabaksverleden in de kijker zette en fietsers meenam langs mooie plekjes in en rond onze stad.’

De signalisatie van alle bestaande oude routes verdwijnt de komende maanden geleidelijk aan uit het straatbeeld en wordt gefaseerd vervangen door bordjes van de nieuwe suggestieroutes, 25 in totaal. Ook de Kommiezenfietsroute verdwijnt. Er komt een nieuwe bewegwijzerde Grensleie fietsroute over het grondgebied van Wervik, Wervicq-Sud, Bousbecque, Halluin, Menen, Lauwe, Wevelgem, Moorsele, Dadizele, Ter Hand, Kruiseke, Zandvoorde, Hollebeke (Gasthuisbossen/Palingbeek) en Komen-Waasten.

Kommiezenfietsroute

De Kommiezenfietsroute langs de Leie balanceert tussen West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Je vertrekt in Menen en fietst stroomopwaarts langs de Leie op Belgisch grondgebied. Dat doe je tot in Wervik-Zuid. In Frankrijk verken je de Franse grensgemeenten Bousbecque en Halluin. Terug op Belgisch grondgebied trap je via de oude smokkelpaden en de E17-grenspost van Rekkem naar Lauwe. Het jaagpad langs de Leie brengt je opnieuw naar Menen. Leuk om weten: Kommiezen zijn douaniers

De Dienst Toerisme en het Tabaksmuseum bekijken oe ze de fietslus nieuw leven kunnen inblazen en zelf herwerken tot een actuele, belevingsvolle fietsroute. “Met meer infoduiding onderweg rond de tabaksteelt, de verwerking, de folklore rond de Oogstfeesten en Tabaksfeeverkiezing, onroerend erfgoed, reconversie”, zegt Kris Deronne, deskundige toerisme. “Hiervoor komen er infoborden op bijzondere locaties en/of digitaal door middel van de ErfgoedApp. Voor dit herwerkingstraject willen we een werkgroep oprichten met gepassioneerde mensen met roots in de tabak. Hiervoor wordt een oproep gelanceerd in het stadsinfomagazine Waarheen van december.”

