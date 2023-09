Geen Vlaamse subsidies voor restaura­tie Sint-Maartens­kerk, waar 70 sokkels naar beneden dreigen te storten

Er is een probleem met de sokkels in het voorportaal van de Sint-Maartenskerk. Omdat er sokkels naar beneden dreigen te storten, is de hoofdtoegang van de kerk sinds een jaar beveiligd. Een noodingreep die niet permanent zo kan blijven, de bedoeling is om de sokkels allemaal te herstellen. De restauratie kost zo’n 220.000 euro, maar nu blijkt dat Vlaamse subsidies uitblijven.