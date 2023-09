Fransman 2 jaar naar de gevangenis nadat 14-jarig meisje hem wegjaagt tijdens inbraak: “Inbreken is voor die man de normaalste zaak van de wereld”

Op weg met de scooter ging hij op zoek naar huizen om in te breken, maar H.O. (60) uit het Rijsel liep tegen de lamp, nadat hij oog in oog kwam te staan met een 14-jarige meisje in een woning in Watou. De rechter in Ieper veroordeelde de man voor 4 diefstalpogingen in de Westhoek tot een celstraf van 2 jaar.