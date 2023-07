Straatveegmachine vernielt terras van café ’t Lusterke: “Gelukkig zat er niemand op”

Afbraak kleuter­school volop aan de gang, voetgan­gers negeren verbod en brengen hun eigen veiligheid in gevaar

De afbraak van het bouwvallig gebouw achteraan in de kleuterschool van De Graankorrel in de Grauwe Zusterstraat in Wervik door Grondwerken Deprez is volop aan de gang. Tijdens de sloop is een deel van de Speiestraat volledig afgesloten, ook voor voetgangers.