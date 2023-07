Stevige buien met een enkele keer onweer in Wervik vandaag

Wevelgem laureaat prijs Wivina Demeester met masterplan Campus Deken Jonckheere

De gemeente Wevelgem is in de prijzen gevallen met het project Campus Deken Jonckheere dat momenteel in uitvoering is. De gemeente is laureaat voor de prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap. Met de prijs ontvangt de gemeente nu het kunstwerk ‘de Bouwerkrans’.