Stad Wervik blundert: “Vergeet je horloge niet een uurtje terug te draaien”

26 maart In 2011 begon de uitrol van een cameraplan in Kortrijk. De teller staat tien jaar later op 186 veiligheids- en ANPR-camera’s, goed voor een forse investering van 2,15 miljoen euro. “De camera’s zijn er om mensen te beschermen, niet om ze te controleren”, vindt burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). Is dat zo? Daalt het aantal misdrijven wel? Is alles in regel met de privacy? Wat gebeurt er de volgende jaren? Komen er camera’s met gezichtsherkenning in Kortrijk? We gaan er dieper op in, op basis van een uitgebreid rapport van politiezone Vlas en stad.