Lezersbijdrage Lindsay en Cheyenne starten samen Kapsalon Chelin

Lindsay Vancayseel, uitbaatster van Hairconcept in Wevelgem en Cheyenne Decraene van Hairstylist Cheyenne slaan de handen in elkaar voor een nieuw project: Kapsalon Chelin in de Paridaanstraat 75 Wevelgem.